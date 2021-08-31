Instagram удалил пост главы крымского парламента о погибшем экс-главе ДНР

Социальная сеть Instagram удалила из аккаунта главы крымского парламента Владимира Константинова запись, посвященную третьей годовщине со дня убийства главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко. Об этом заявила пресс-секретарь главы крымского парламента Кристина Попкова.

Смерть Захарченко наступила 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. В ДНР этот случай назвали терактом. "Instagram удалил публикацию, аргументировав это тем, что в ней якобы содержится насилие или упоминание опасных организаций", - цитирует Попкову РИА Новости.

В посте Константинова экс-глава ДНР Захарченко был назван "неутомимым защитником русского мира, примером для подражания, символом стойкости и достоинства Новороссии". Константинов подчеркнул, что дело Захарченко должно быть, а Донбасс "реализует свое право на самоопределение".