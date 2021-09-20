Дмитрий Певцов лидирует на выборах в Госдуму

В Медведковском городском округе Москвы, где пытается избраться в Госдуму актер Дмитрий Певцов, обработано 98,98% протоколов УИК, сообщает РИА Новости.

Певцов, получивший более трети голосов (38,29%), лидирует.

Ранее сообщалось, что народный артист России пошел в Госдуму в качестве независимого кандидата.

«Я отказался от предложений выдвинуться от какой-либо партии и принял решение собирать подписи. Мне важна поддержка не партий, а людей, жителей Москвы», - говорил в июне Певцов.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Астапкович
ТЕГИ:ВыборыГосдумаДмитрий Певцов
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