Дмитрий Певцов лидирует на выборах в Госдуму
В Медведковском городском округе Москвы, где пытается избраться в Госдуму актер Дмитрий Певцов, обработано 98,98% протоколов УИК, сообщает РИА Новости.
Певцов, получивший более трети голосов (38,29%), лидирует.
Ранее сообщалось, что народный артист России пошел в Госдуму в качестве независимого кандидата.
«Я отказался от предложений выдвинуться от какой-либо партии и принял решение собирать подписи. Мне важна поддержка не партий, а людей, жителей Москвы», - говорил в июне Певцов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,3 млн+19 744 / сут.
Умерли
199 тыс.+778 / сут.
Выздоровели
6,5 млн+11 992 / сут.
- Адаптивный карантин на Украине продлили до конца года
- Обвиняемому в госизмене физику вменили передачу данных голландскому ученому
- Карпин вызвал Дзюбу в сборную России
- Минздрав РФ заявил о шести погибших в результате нападения на пермский университет
- ЦИК обработал 98% протоколов: в Госдуму проходят пять партий
- КПРФ отказалась признавать результаты электронного голосования в Москве
- Россияне заявили об учащении проблем с ОСАГО
- Дмитрий Певцов лидирует на выборах в Госдуму
- Международный аэропорт Кабула возобновил работу
- Песков призвал тщательно проанализировать стрельбу в пермском университете
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru