Дмитрий Медведев прибыл в Чечню

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прибыл в Чечню.

«Чувство презрения и омерзения»: Медведев высказался о назначении главкома ВСУ

В аэропорту Грозного Медведева встретил глава региона Рамзан Кадыров. Соответствующее видео размещено в официальном Telegram-канале Кадырова.

Зампред Совбеза РФ планирует посетить Российский университет спецназа и провести встречу с командирами.

Ранее Кадыров заявил, что в Грозном построят новый район, который назовут в честь президента России Владимира Путина, напоминает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: кадр из видео
ТЕГИ:ЧечняРамзан КадыровДмитрий Медведев

Горячие новости

Все новости

партнеры