Дмитрий Медведев прибыл в Чечню
19 февраля 202414:13
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прибыл в Чечню.
В аэропорту Грозного Медведева встретил глава региона Рамзан Кадыров. Соответствующее видео размещено в официальном Telegram-канале Кадырова.
Зампред Совбеза РФ планирует посетить Российский университет спецназа и провести встречу с командирами.
Ранее Кадыров заявил, что в Грозном построят новый район, который назовут в честь президента России Владимира Путина, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru