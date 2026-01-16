Дмитриев назвал Канаду «52-м штатом» США
16 января 202609:28
Специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал Канаду штатом США. Об этом он написал в соцсети Х.
Дмитриев обратил внимание, что страна объявила о стратегическом партнерстве с Китаем, пишет RT.
«Может ли 52-й штат сделать это? (Гренландия станет 51-м)», - отметил спецпредставитель.
Ранее премьер Госсовета Китая Ли Цян и премьер-министр Канады Марк Карни обсудили двустороннее экономическое сотрудничество двух стран.
