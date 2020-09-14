Для мигрантов в России предложили ввести «авансовый» налог

МВД России предложило ввести фиксированный авансовый платёж для мигрантов, желающих работать в стране. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на подготовленную ведомством концепцию проекта нового закона о миграции.

Как утверждается в материале, «авансом» придётся платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Для его уплаты нужно будет оформить электронный патент. От работодателей, желающих нанять иностранца, потребуют зарегистрироваться, заполнить специальную форму и заполнить заявление о включении в реестр работодателей, привлекающих иностранную рабочую силу.

Согласно инициативе МВД, при неуплате НДФЛ в виде авансового платежа мигранту пришлют уведомление о необходимости заплатить налог в течение 15 дней. При отсутствии платы иностранцу могут запретить работать в РФ, возможна даже депортация.

В документе также содержится пункт о выпуске ID-карт с персональными данными для иностранцев, а также взятии у них отпечатков пальцев при въезде в Россию.

