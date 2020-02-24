Для Ливии подготовлен проект соглашения о перемирии
В ходе переговоров в Женеве под эгидой ООН стороны конфликта в Ливии подготовили проект соглашения по прекращению огня в стране. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на миссию ООН по поддержке Ливии (МООНПЛ).
Обе стороны конфликта представят проект соглашения своему руководству с целью дальнейших консультаций.
«МООНПЛ и обе стороны (конфликта в Ливии) подготовили проект соглашения о прекращении огня в стране, чтобы обеспечить безопасное возвращение гражданских лиц домой при помощи создания совместного механизма наблюдения под эгидой МООНПЛ и СВК (Совместная военная комиссия)», - цитирует агентство официальное сообщение.
Новое обсуждение документа запланировано на март.
Напомним, в переговорах по Ливии в Женеву участвовали по пять старших офицеров, представляющих, с одной стороны, Правительство национального единства, с другой - Ливийскую национальную армию.
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году в стране сформировалось двоевластие. В восточной части страны действует избранный в ходе народного голосования парламент. Запад Ливии со столицей Триполи находится под влиянием Правительства национального согласия. Оно сформировано при поддержке ООН и Евросоюза. Руководство востока Ливии игнорирует политику Триполи и взаимодействует с армией маршала Халифы Хафтара.
Ранее президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в эфире НСН оценил итоги саммита по Ливии 19 января в Берлине, в ходе которого участники призвали стороны ливийского конфликта обменяться пленными и прекратить все военные действия в стране. По мнению востоковеда, переговоры провалены из-за отсутствия одной из заинтересованных стран - Катара.
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