Для Ливии подготовлен проект соглашения о перемирии

Напомним, в переговорах по Ливии в Женеву участвовали по пять старших офицеров, представляющих, с одной стороны, Правительство национального единства, с другой - Ливийскую национальную армию.

После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году в стране сформировалось двоевластие. В восточной части страны действует избранный в ходе народного голосования парламент. Запад Ливии со столицей Триполи находится под влиянием Правительства национального согласия. Оно сформировано при поддержке ООН и Евросоюза. Руководство востока Ливии игнорирует политику Триполи и взаимодействует с армией маршала Халифы Хафтара.

Ранее президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в эфире НСН оценил итоги саммита по Ливии 19 января в Берлине, в ходе которого участники призвали стороны ливийского конфликта обменяться пленными и прекратить все военные действия в стране. По мнению востоковеда, переговоры провалены из-за отсутствия одной из заинтересованных стран - Катара.

