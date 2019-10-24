В РАНХиГС обсуждение преемника Путина объяснили транзитом власти
Политолог в эфире НСН рассказала, почему о транзите власти начали говорить сразу после президентских выборов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о преемнике Владимира Путина. Журналисты просили его прокомментировать заявление телеведущего и гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева о том, что Путин непрерывно ищет себе преемника. Однако, по мнению Пескова, говорить об этом ещё слишком рано.
«Сейчас об этом никто не думает, сейчас все занимаются напряженной работой, свидетелями чего вы и являетесь», - заявил Песков, отметив, что сейчас идёт только начало президентского цикла.
Кандидат политических наук, доцент кафедры государственного управления Института общественных наук РАНХиГС при президенте РФ Екатерина Шульман в эфире НСН отметила, что оба спикера в этом случае были по-своему правы.
«То, что сказал Дмитрий Киселёв – повторение слов самого президента в одном из недавних интервью иностранным СМИ. Когда его спросили, что он думает о преемственности власти, Путин ответил, что думает об этом непрерывно с 2000-го года. Так что Киселёв здесь не позволяет себе никаких фантазий, а повторяет то, что уже было публично сказано. Кроме того, такие декларации соответствуют действующим конституционным рамкам, которые обязывают после 2024 года какой-то транзит власти всё же осуществить. А Песков говорит то, что ему положено по должности и против чего трудно возразить», - заметила Шульман.
При этом она подчеркнула, что, несмотря на слова Пескова, дискуссия о транзите власти в 2024 году идёт уже достаточно давно. Причём не только на журналистском, но и на государственном уровне.
«Я бы обратила внимание на то, что действительно сейчас, сразу после выборов 2018 года, как это ни парадоксально, эти разговоры начались. Причём не в социальных сетях и даже не в СМИ, не от комментаторов, не от журналистов, а от лиц, близких к центру принятия решений. Я напомню, что было большое интервью Валерия Зорькина о возможности изменения Конституции, были и выступления у Володина, у Чемезова, у Шойгу, у Нарышкина. Они высказываются вроде бы и по своей непосредственной сфере ответственности, но при этом они говорят и о том, каким образом система власти в России должна сохранить свою стабильность. То есть дискуссию можно считать открытой ещё с весны 2018 года и, чем дальше, тем она будет интенсивнее и публичнее. При этом каждый этими высказываниями хочет донести что-то своё. Кто-то демонстрирует свою близость к центрам власти, кто-то хочет отговориться от журналистов, которые пристают с вопросами, кто-то хочет заявить свою позицию участника, чтобы его не забыли. Это естественный ход вещей», - заключила политолог.
Напомним, полномочия Владимира Путина на посту президента истекают в 2024 году. Согласно Конституции России, одно и то же лицо не может занимать пост главы государства более двух сроков подряд.
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