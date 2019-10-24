В РАНХиГС обсуждение преемника Путина объяснили транзитом власти

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о преемнике Владимира Путина. Журналисты просили его прокомментировать заявление телеведущего и гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева о том, что Путин непрерывно ищет себе преемника. Однако, по мнению Пескова, говорить об этом ещё слишком рано.

«Сейчас об этом никто не думает, сейчас все занимаются напряженной работой, свидетелями чего вы и являетесь», - заявил Песков, отметив, что сейчас идёт только начало президентского цикла.

Кандидат политических наук, доцент кафедры государственного управления Института общественных наук РАНХиГС при президенте РФ Екатерина Шульман в эфире НСН отметила, что оба спикера в этом случае были по-своему правы.

«То, что сказал Дмитрий Киселёв – повторение слов самого президента в одном из недавних интервью иностранным СМИ. Когда его спросили, что он думает о преемственности власти, Путин ответил, что думает об этом непрерывно с 2000-го года. Так что Киселёв здесь не позволяет себе никаких фантазий, а повторяет то, что уже было публично сказано. Кроме того, такие декларации соответствуют действующим конституционным рамкам, которые обязывают после 2024 года какой-то транзит власти всё же осуществить. А Песков говорит то, что ему положено по должности и против чего трудно возразить», - заметила Шульман.