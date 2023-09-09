Мишустин проголосовал онлайн на выборах мэра Москвы

Премьер-министр России Михаил Мишустин принял участие в онлайн-голосовании на выборах мэра Москвы, сообщили в правительстве РФ.

В сообщении говорится, что Мишустин проголосовал онлайн, как и в прошлом году. Премьер отметил важность осознанного выбора собственного пути.

Ранее Сергей Собянин рассказал в личном блоге, что проголосовал онлайн на выборах мэра Москвы.

Выборы мэра Москвы и депутатов 13 муниципальных образований ТиНАО проходят с 8 по 10 сентября.

