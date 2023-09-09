Мишустин проголосовал онлайн на выборах мэра Москвы
9 сентября 202315:18
Премьер-министр России Михаил Мишустин принял участие в онлайн-голосовании на выборах мэра Москвы, сообщили в правительстве РФ.
В сообщении говорится, что Мишустин проголосовал онлайн, как и в прошлом году. Премьер отметил важность осознанного выбора собственного пути.
Ранее Сергей Собянин рассказал в личном блоге, что проголосовал онлайн на выборах мэра Москвы.
Выборы мэра Москвы и депутатов 13 муниципальных образований ТиНАО проходят с 8 по 10 сентября.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru