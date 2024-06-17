Нарышкин предупредил Киев о последствиях отказа от предложений Путина

Если украинское руководство отвергнет предложенные президентом России Владимиром Путиным условия мира, то следующие условия для него будут жестче, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Его слова приводит ТАСС.

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Он подчеркнул, что новые условия для подписания соглашения о мире будут более сложными и жесткими для украинской стороны.

Путин 14 июня на встрече с руководством МИД РФ выступил с новыми мирными инициативами по завершению конфликта на Украине. Он заявил, что Украине необходимо признать статус Крыма, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как регионов России, отказаться от вступления в НАТО, а также против РФ должны быть отменены все санкции.

Ранее 15—16 июня в Швейцарии проходил саммит по Украине, в котором приняли участие представители 92 государств и восьми международных организаций. Итоговый вариант коммюнике по Украине подписали 80 стран, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: ER.RU
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