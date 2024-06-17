Нарышкин предупредил Киев о последствиях отказа от предложений Путина

Он подчеркнул, что новые условия для подписания соглашения о мире будут более сложными и жесткими для украинской стороны.

Путин 14 июня на встрече с руководством МИД РФ выступил с новыми мирными инициативами по завершению конфликта на Украине. Он заявил, что Украине необходимо признать статус Крыма, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как регионов России, отказаться от вступления в НАТО, а также против РФ должны быть отменены все санкции.

Ранее 15—16 июня в Швейцарии проходил саммит по Украине, в котором приняли участие представители 92 государств и восьми международных организаций. Итоговый вариант коммюнике по Украине подписали 80 стран, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

