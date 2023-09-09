Директор ФБР заявил, что в США слишком много российских разведчиков

Российские разведывательные службы сохраняют присутствие в США и представляют серьезную угрозу. Об этом заявил директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рей, пишет The Hill.

FT: Вена стала центром российской разведки в Европе

«Традиционная российская контрразведывательная угроза по-прежнему велика», — указал Рей.

По словам главы ФБР, в Соединенных Штатах «слишком велико» присутствие сотрудников разведки РФ. Американская сторона пытается всеми возможными способами «заблокировать, предотвратить» действия российских спецслужб. Рей указал, что в последние несколько лет Вашингтон сделал «позитивные, успешные шаги» на этом направлении.

Между тем руководитель Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассказал о регулярных консультациях ведомства с коллегами из американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ), пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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