Директор ФБР заявил, что в США слишком много российских разведчиков

«Традиционная российская контрразведывательная угроза по-прежнему велика», — указал Рей.

По словам главы ФБР, в Соединенных Штатах «слишком велико» присутствие сотрудников разведки РФ. Американская сторона пытается всеми возможными способами «заблокировать, предотвратить» действия российских спецслужб. Рей указал, что в последние несколько лет Вашингтон сделал «позитивные, успешные шаги» на этом направлении.

Между тем руководитель Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассказал о регулярных консультациях ведомства с коллегами из американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ), пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

