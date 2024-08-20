Дипмиссия России при СБ ООН отклонила приглашение Швейцарии посетить Женеву
МИД Швейцарии предложил российской дипмиссии при Совете Безопасности ООН провести неофициальный визит в Женеву 25-26 августа в связи с празднованием 75-летия Женевской конвенции, однако российская миссия отказалась от участия в этом визите. Об этом РИА Новости сообщил руководитель отдела коммуникаций швейцарского МИД Николя Бидо.
Он сообщил, что в связи с празднованием 75-летия Женевской конвенции было направлено приглашение на неофициальный визит в Женеву всем членам Совета Безопасности ООН, включая Россию.
Однако российская миссия заявила, что не примет участия, в то время как остальные 14 стран подтвердили свое участие.
Четвертая Женевская конвенция, принятая в 1949 году, посвящена защите гражданского населения в условиях войны, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru