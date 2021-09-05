Дипломаты США в Киеве призвали Россию «вернуть Украине контроль над границами»
Пресс-служба посольства Соединенных Штатов на Украине заявила о необходимости со стороны России содействовать разрешению конфликта в Донбассе.
Американские дипломаты США в Киеве заявили, что военные действия на Донбассе должны быть прекращены. Они подчеркнули необходимость содействия Москвы Киеву в решении данного вопроса, пишет РИА Новости.
Ранее Зеленский заявил, что Донбасс «никогда не будет русской территорией», а тем, кто любит Россию, «нужно искать себе место в России». Зеленский при этом подчеркнул, что речь не о том, что «кто-то кого-то куда-то выгоняет».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru