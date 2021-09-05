Дипломаты США в Киеве призвали Россию «вернуть Украине контроль над границами»

Пресс-служба посольства Соединенных Штатов на Украине заявила о необходимости со стороны России содействовать разрешению конфликта в Донбассе.

«Давить на Россию». Зеленский пригласил США на переговоры по Донбассу

Американские дипломаты США в Киеве заявили, что военные действия на Донбассе должны быть прекращены. Они подчеркнули необходимость содействия Москвы Киеву в решении данного вопроса, пишет РИА Новости.

Ранее Зеленский заявил, что Донбасс «никогда не будет русской территорией», а тем, кто любит Россию, «нужно искать себе место в России». Зеленский при этом подчеркнул, что речь не о том, что «кто-то кого-то куда-то выгоняет».

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ФОТО: facebook.com/pressjfo.news
ТЕГИ:УкраинаПосольство СШАВойна В ДонбассеДонбасс
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