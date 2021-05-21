Дипломаты США до конца дня должны покинуть Россию

Десять американских дипломатов, высылаемых из РФ в качестве ответной меры на подобные действия США, должны покинуть территорию страны до полуночи. Об этом сообщает РИА Новости.

Власти США 15 апреля ввели очередной пакет санкций против России. Ограничения коснулись 32 физлиц и организаций. В соответствии с новым положением, финансовые организации США не смогут покупать российские гособлигации после 14 июня.

Также США объявили персонами нон грата десятерых сотрудников российского посольства в Вашингтоне. При этом в российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что санкционный курс, выбранный США, не отвечает интересам обоих государств.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен провел встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым в исландском Рейкьявике. Целью беседы была «проверка предложения о более стабильных и предсказуемых отношениях» между Белым домом и Кремлем.

