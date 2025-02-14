Дипломата РФ вызвали в МИД Румынии из-за падения беспилотников

Временного поверенного в делах России в Бухаресте вызвали в министерство иностранных дел Румынии в связи с возможным нарушением воздушного пространства страны республики, сообщает Румынское радио.

В МИД республики отметили, что российские боевые беспилотные летательные аппараты неоднократно нарушали воздушную границу Румынии вопреки международному праву. Бухарест выступил с осуждением такого положения вещей. Дипломату заявлено, что румынская сторона оставляет за собой право принять соответствующие ответные меры.