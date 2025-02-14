Дипломата РФ вызвали в МИД Румынии из-за падения беспилотников

Временного поверенного в делах России в Бухаресте вызвали в министерство иностранных дел Румынии в связи с возможным нарушением воздушного пространства страны республики, сообщает Румынское радио.

В МИД республики отметили, что российские боевые беспилотные летательные аппараты неоднократно нарушали воздушную границу Румынии вопреки международному праву. Бухарест выступил с осуждением такого положения вещей. Дипломату заявлено, что румынская сторона оставляет за собой право принять соответствующие ответные меры.

Санду обвинила Россию в нарушении воздушного пространства Молдавии

Как сообщило ранее Румынского радио, в четверг 13 февраля два дрона РФ с взрывчаткой нарушили воздушную границу республики и упали в окрестностях границы с Украиной.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в четверг президент Молдавии Майя Санду также заявила о падении на юге республики еще двух БПЛА. Она утверждает, что речь идёт о российских дронах. После этого посол РФ Олег Озеров б в Кишиневе был вызван в МИД Молдавии.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Субботин
ТЕГИ:МИДБеспилотникиРумыния

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