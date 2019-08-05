В США испугались, что незаконные митинги в Москве станут причиной новой войны

Американские СМИ пророчат, что Россия может развязать внешнеполитический конфликт. Подробнее в материале НСН.

Редакционный состав американской газеты The Wall Street Journal пишет, что российский президент Владимир Путин может развязать конфликт во внешней политике страны в попытке отвлечь внимание от акций протеста в Москве.

«Около двух третей россиян одобряют работу Путина, но это его самый низкий рейтинг одобрения за последние годы. Риск теперь состоит в том, что он затеет зарубежный конфликт – новый фронт в Прибалтике или, возможно, эскалацию в Азовском море - чтобы отвлечь от внутренних проблем. У Путина было почти 90% одобрения после военных авантюр в Грузии (2008) и Украине (2014)», — цитирует спецкор НСН американскую газету.

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Журналисты отмечают, что в России в течение пяти лет падают реальные доходы населения, а рост ВВП в этом году ожидается на уровне, чуть превышающем один процент. Также популярности Путина не помог, по мнению редакцию WSJ, двух процентный рост НДФЛ и пенсионная реформа.

При этом нынешняя западная политика в отношении России может только увеличить риск эскалации в его внешней политике, пишет WSJ.

«Путин может быть еще более склонен к тому, чтобы действовать в этом направлении, так как некоторые в США и Европе теряют терпение в связи с долгосрочной стратегией по изоляции России. Вместо того, чтобы сдаться, Запад должен дать понять, что любой эскалации за рубежом будет оказано сопротивление, что приведет к более жестким экономическим санкциям», — передает спецкор НСН совет американской газеты.

Напомним, что 3 августа в центре столицы прошел несанкционированный митинг оппозиции в поддержку независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму. Акция собрала полторы тысячи участников, из которых 600 были задержаны полицейскими за нарушение общественного порядка.

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ФОТО: РИА Новости
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