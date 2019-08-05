В США испугались, что незаконные митинги в Москве станут причиной новой войны

Журналисты отмечают, что в России в течение пяти лет падают реальные доходы населения, а рост ВВП в этом году ожидается на уровне, чуть превышающем один процент. Также популярности Путина не помог, по мнению редакцию WSJ, двух процентный рост НДФЛ и пенсионная реформа.

При этом нынешняя западная политика в отношении России может только увеличить риск эскалации в его внешней политике, пишет WSJ.

«Путин может быть еще более склонен к тому, чтобы действовать в этом направлении, так как некоторые в США и Европе теряют терпение в связи с долгосрочной стратегией по изоляции России. Вместо того, чтобы сдаться, Запад должен дать понять, что любой эскалации за рубежом будет оказано сопротивление, что приведет к более жестким экономическим санкциям», — передает спецкор НСН совет американской газеты.

Напомним, что 3 августа в центре столицы прошел несанкционированный митинг оппозиции в поддержку независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму. Акция собрала полторы тысячи участников, из которых 600 были задержаны полицейскими за нарушение общественного порядка.

