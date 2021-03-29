Песков: Антонов ещё не докладывал Путину об отношениях с США
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль будет выстраивать линию поведения с США после анализа действий новой американской администрации, сообщает РИА Новости.
По его словам, на проведение ревизии «потребуется время». Представитель Кремля отметил, что постоянные доклады идут по линии МИДа и специальных ведомств.
Песков добавил, что посол России в США Анатолий Антонов, которого отозвали для консультаций, об отношениях с Вашингтоном Путину пока не докладывал.
Ранее Антонов заявил, что рассказал, что пока не знает, когда вернётся на работу в посольство РФ в США, сообщает RT. По его словам, текущая ситуация не отвечает интересам России и его вызвали для того, чтобы посмотреть, что нужно сделать, чтобы не дать отношениям двух стран «полностью упасть в пропасть».
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