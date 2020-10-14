Дипломат назвал «безграмотной» критику Помпео из-за России в СПЧ ООН
Бывший заместитель генсекретаря ООН обвинил США в политической недальновидности из-за решения выйти из Совета по правам человека организации, которым теперь гордится Вашингтон.
США осудили избрание РФ, Китая и Кубы членами Совета ООН по правам человека. По мнению госсекретаря Майка Помпео, президент Дональд Трамп сделал правильный шаг, выйдя из этой структуры.
«Соединённые Штаты призвали государства-члены ООН реформировать Совет. К сожалению, реакции не последовало, и Генассамблея ООН избрала страны с ужасными показателями в области прав человека», — заявил глава Госдепартамента.
Бывший заместитель генсекретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе заявил НСН, что Штаты повели себя недальновидно, выйдя из структуры.
«Россия должна быть представлена во всех органах ООН, чему противились Штаты, но ничего не вышло. А заявление Помпео политически безграмотное. И когда страна не участвует в каком-то общем процессе, то договоренности достигаются без нее. Это говорит об отсутствии серьезного профессионализма и нежелании участвовать в тех стандартах прав человека, которые были установлены ООН», - заявил дипломат.
Россия вошла в СПЧ ООН после четырёхлетнего перерыва. На следующие три года были избраны 15 государств, включая Пакистан, Сенегал, Габон, Боливию. Выборы проводятся путём тайного голосования, страна-кандидат должна получить как минимум 97 голосов.
«Россия сможет четко и последовательно по всему миру отстаивать права человека. Включение нашей страны в состав СПЧ – одно из многих отражений изменения политических реалий. Когда Китай и Россия, Куба, конечно же, тоже, завоевывают всё большую и большую популярность», - резюмировал Сергей Орджоникидзе.
Штаты объявили о выходе из Совета ООН по правам человека в 2018 году, мотивировав это решение предвзятым отношением организации к США и Израилю.
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