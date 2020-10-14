Дипломат назвал «безграмотной» критику Помпео из-за России в СПЧ ООН

Россия вошла в СПЧ ООН после четырёхлетнего перерыва. На следующие три года были избраны 15 государств, включая Пакистан, Сенегал, Габон, Боливию. Выборы проводятся путём тайного голосования, страна-кандидат должна получить как минимум 97 голосов.

«Россия сможет четко и последовательно по всему миру отстаивать права человека. Включение нашей страны в состав СПЧ – одно из многих отражений изменения политических реалий. Когда Китай и Россия, Куба, конечно же, тоже, завоевывают всё большую и большую популярность», - резюмировал Сергей Орджоникидзе.

Штаты объявили о выходе из Совета ООН по правам человека в 2018 году, мотивировав это решение предвзятым отношением организации к США и Израилю.

