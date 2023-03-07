Дипломат Логвинов заявил, что Западу придется вернуть замороженные активы России

Западу придется вернуть все замороженные средства России, любая форма их отъема противоречит международному праву. Об этом заявил исполняющий обязанности постоянного представителя России при Евросоюзе Кирилл Логвинов.

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«Сколько бы ни совещались Евросоюз, "Группа семи", какую бы форму для отъема российских активов ни пытались они изобрести, любая "воровская схема" ... противоречит общепринятым правовым нормам», — отметил дипломат в беседе с РИА Новости.

Логвинов указал, что юридическая служба Совета ЕС по сути признала, что российские активы рано или поздно придется вернуть, пишет «Свободная пресса». В случае утери средств Евросоюзу придется компенсировать Москве потери «из кармана налогоплательщиков».

После начала специальной военной операции на Украине западные страны заморозили около $300 млрд из золотовалютных резервов РФ, напоминает Газета.ру.

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ФОТО: РИА Новости
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