«Дилетанты»: Депутат Госдумы о призыве НАТО поделиться данными о «Новичке»
Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал запросы НАТО к РФ о передаче данных по производству «Новичка» «разговором дилетантов», в котором больше вопросов, чем ответов.
Депутат подчеркнул, что в России отравляющие вещества этой группы не производят, так что передавать, по сути, нечего, сообщает «Интерфакс».
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию передать ОЗХО сведения о работе над веществами класса «Новичок». Как считают в альянсе и в Германии, веществом этой группы был отравлен российский оппозиционер Алексей Навальный. По утверждениям западных спецслужб, «Новичком» в 2018 году были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.
В Москве подчёркивают, что никаких подтверждений версии об отравлении ядами нет.
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