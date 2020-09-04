«Дилетанты»: Депутат Госдумы о призыве НАТО поделиться данными о «Новичке»

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал запросы НАТО к РФ о передаче данных по производству «Новичка» «разговором дилетантов», в котором больше вопросов, чем ответов.

Депутат подчеркнул, что в России отравляющие вещества этой группы не производят, так что передавать, по сути, нечего, сообщает «Интерфакс».

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию передать ОЗХО сведения о работе над веществами класса «Новичок». Как считают в альянсе и в Германии, веществом этой группы был отравлен российский оппозиционер Алексей Навальный. По утверждениям западных спецслужб, «Новичком» в 2018 году были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.

В Москве подчёркивают, что никаких подтверждений версии об отравлении ядами нет.

