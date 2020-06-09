Девять депутатов Мосгордумы выразили недоверие председателю Шапошникову

Девять депутатов Московской городской думы инициировали процедуру вотума недоверия спикеру думы Алексею Шапошникову. Об этом сообщает РБК со ссылкой на депутата Мосгордумы от КПРФ Евгения Ступина.

Спикер Мосгордумы отметил отсутствие сбоев при проведении дистанционного заседания парламента

По данным агентства, в подготовке документа участвовали девять депутатов от фракций «Справедливая Россия», «Яблоко» и КПРФ. Причиной для этого стало, по мнению подписавшихся депутатов, безответственное поведение председателя Мосгордумы во время пандемии, а также нежелание объяснять порядок получения доходов в размере почти 2 млрд рублей.

Пресс-служба думы заявила о готовности рассмотреть проект вотума недоверия Шапошникову после предоставления его "в установленном порядке". Голосование должно быть тайным, для поддержания вотума необходимо 23 голоса из 45.

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ФОТО: Мосгордума, МГД
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