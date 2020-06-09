Девять депутатов Мосгордумы выразили недоверие председателю Шапошникову
9 июня 202021:35
Девять депутатов Московской городской думы инициировали процедуру вотума недоверия спикеру думы Алексею Шапошникову. Об этом сообщает РБК со ссылкой на депутата Мосгордумы от КПРФ Евгения Ступина.
По данным агентства, в подготовке документа участвовали девять депутатов от фракций «Справедливая Россия», «Яблоко» и КПРФ. Причиной для этого стало, по мнению подписавшихся депутатов, безответственное поведение председателя Мосгордумы во время пандемии, а также нежелание объяснять порядок получения доходов в размере почти 2 млрд рублей.
Пресс-служба думы заявила о готовности рассмотреть проект вотума недоверия Шапошникову после предоставления его "в установленном порядке". Голосование должно быть тайным, для поддержания вотума необходимо 23 голоса из 45.
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9 июня 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru