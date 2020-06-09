Девять депутатов Мосгордумы выразили недоверие председателю Шапошникову

По данным агентства, в подготовке документа участвовали девять депутатов от фракций «Справедливая Россия», «Яблоко» и КПРФ. Причиной для этого стало, по мнению подписавшихся депутатов, безответственное поведение председателя Мосгордумы во время пандемии, а также нежелание объяснять порядок получения доходов в размере почти 2 млрд рублей.

Пресс-служба думы заявила о готовности рассмотреть проект вотума недоверия Шапошникову после предоставления его "в установленном порядке". Голосование должно быть тайным, для поддержания вотума необходимо 23 голоса из 45.



