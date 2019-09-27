Deutsche Welle могут лишить в России аккредитации и признать иноагентом

Немецкую телерадиокомпанию в России Deutsche Welle обвиняют в эксремизме и могут признать иноагентом. Об этом заявили в Госдуме РФ.

Сообщается, что комиссия нижней палаты парламента нашла нарушение антиэкстремистского законодательства «в целом ряде публикаций издания», в частности, о Северном Кавказе. Кроме того, журналисты издания призывали россиян участвовать в несанкционированных акциях. Речь идет о твите «Москва, выходи!», который 27 июля появился в Twitter-аккаунте Deutsche Welle.

Госдума намерена направить документы в Минюст для признания Deutsche Welle иноагентом. В МИД РФ будут переданы материалы для лишения аккредитации на территории России, сообщает RT.

Ранее движение «За права человека», возглавляемое правозащитником Львом Пономаревым, попало в перечень иностранных агентов.

