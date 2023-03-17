Детский омбудсмен РФ оценила ордер МУС на свой арест

Решение МУС Львова-Белова назвала свидетельством того, что международное сообщество оценило работу РФ по помощи детям.

«Что мы вывозим их, что мы создаем для них хорошие условия, что мы окружаем их любящими, заботливыми людьми», - сказала она журналистам.

По словам детского омбудсмена, против нее уже вводили санкции. Россия продолжит работу по защите детей, подчеркнула Львова-Белова.

Международный уголовный суд 17 марта выдал ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В Гааге полагают, что президент России может нести ответственность за незаконную депортацию детей с Украины в РФ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ордер МУС ничтожным, передает НСН.

