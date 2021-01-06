Десятки тысяч сторонников Трампа вышли на митинг в Вашингтоне
Десятки тысяч сторонников действующего президента США Дональда Трампа собрались на акции протеста в Вашингтоне, передаёт РИА Новости.
Митингующие выступают против итогов президентских выборов, на которых большинство голосов получил демократ Джо Байден.
Отмечается, что граждане в ожидании выступления Трампа собрались южнее Белого дома. После демонстранты планируют направиться к Капитолию, где Сенат и Палата представителей должны утвердить итоги выборов.
По словам одного из митингующих, они «просто пришли поддержать президента Трампа» и не знают, что можно предпринять для его победы.
Ранее во вторник в ходе своего обращения в Джорджии Трамп заявил, что готов устроить «адскую битву» с Байденом за пост президента.
Президентские выборы состоялись в США 3 ноября. Большинство голосов получил демократ Байден. Итоги голосования уже утверждены коллегией выборщиков, инаугурация Байдена запланирована на 20 января. Однако Трамп не признаёт своё поражение на выборах.
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