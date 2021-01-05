Трамп пообещал «адскую битву» с Байденом за Белый дом

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов устроить «адскую битву» за пост президента с избранным главой государства Джо Байденом. Об этом Трамп рассказал в ходе своего обращения в Джорджии, запись которого опубликована на Youtube-канале WJCL News.

Действующий президент назвал недопустимой ситуацию, при которой демократы якобы отбирают его победу, несмотря на значительный перевес по итогам голосования.

Кроме того, Трамп пообещал «не отдавать» Белый дом и устроить «битву» в случае, если администрация Байдена «захватит» сенат и правительство.

Президентские выборы состоялись в США 3 ноября. Большинство голосов получил демократ Джо Байден. Итоги голосования уже утверждены коллегией выборщиков, а 6 января результаты утвердят сенат и Палата представителей. Инаугурация Байдена запланирована на 20 января. Однако Трамп не признаёт своё поражение на выборах.

