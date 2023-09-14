Bloomberg: Российские бизнесмены с февраля 2022 года вывели из Европы $50 млрд

Сумма активов российских бизнесменов, которая была выведена с февраля прошлого года из Европы в РФ и дружественные страны, достигает $50 миллиардов. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

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По данным агентства, акционеры компаний United Medical Group CY Plc и MD Medical Group Investments Plc, которые контролируются Игорем Шиловым и Марком Курцером, за последний месяц одобрили их редомициляцию с Кипра в РФ.

Отмечается, что с помощью этого будет увеличена общая стоимость активов, которые были переведены в другие государства самыми богатыми гражданами РФ с февраля прошлого года, до $50 миллиардов.

Ранее Министерство финансов Соединенных Штатов заявило, что на Западе заблокировано $280 миллиардов суверенных активов России, большая часть из которых находится в ЕС, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
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