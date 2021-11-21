Дерипаска раскритиковал Ходорковского после слов о возможном уходе Путина

«И это ничего, что сегодня на дворе 2021 год, а нынешняя Конституция дает право Путину идти на выборы еще на пару сроков. Но как настоящий комсомолец, Ходорковский электризует своих сторонников издалека нетерпением перемен, немедленных и неизбежных», — написал предприниматель в своем Telegram-канале. Он назвал Ходорковского «лондонским сидельцем».

Ранее Ходорковский заявил, что Дерипаска относится к тем гражданам, кто верит в то, что Путин «будет жить вечно». Как считает бывший глава «ЮКОСа», уход действующего президента РФ с поста «спасет Россию».

Ранее Дерипаска прокомментировал обыски, проведённые в домах его родственников в Соединённых Штатах Америки, используя нецензурную лексику.

