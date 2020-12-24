Чубайс обвинил Ходорковского во лжи и потребовал извинений

Спецпредставитель президента по связям с международными организациями Анатолий Чубайс назвал ложью слова бизнесмена Михаила Ходорковского и призвал его извиниться за рассказ об обстоятельствах встречи с президентом Борисом Ельциным в 1996 году. Об этом сообщает РБК.

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Ходорковский дал интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, в котором рассказал о том, как перед президентскими выборами крупные бизнесмены заплатили Чубайсу, чтобы организовать встречу с Ельциным. По словам Ходорковского, бизнесмены во время встречи хотели предложить президенту "не идти на поводу" у силовых структур в вопросе переноса выборов и запрета деятельности КПРФ.

Чубайс согласился с тем, что в марте 1996 года Ельцин начал реализовывать идею, предложенную силовым блоком, однако затем отменил ее. Чубайс также подтвердил, что встреча бизнесменов была проведена, однако подчеркнул, что эти два события не были взаимосвязаны.

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Борис ЕльцинМихаил ХодорковскийАнатолий Чубайс
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