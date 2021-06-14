Дерипаска проиграл суд в США по делу об отмене американских ограничений

Американский окружной суд удовлетворил ходатайство ответчиков в лице минфина США и закрыл дело. Это решение можно обжаловать в вышестоящем суде.

Олег Дерипаска в марте 2019 года подал иск в федеральный суд Вашингтона на министерство финансов США. Он хотел убрать наложенные на него санкции. По словам Дерипаски, из-за ограничений его состояние сократилось на 7,5 миллиарда долларов.

Минфин США заявил, что Дерипаска в 2016 году, «согласно сообщениям, был идентифицирован как одно из лиц, которые владеют активами и отмывают деньги в интересах Владимира Путина».

Ранее экономист Денис Ракша объяснил недовольство Олега Дерипаски, связанное с политикой ЦБ.