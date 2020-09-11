Der Spiegel: ОЗХО получила данные по анализам Навального
В распоряжении Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) имеются данные об анализах российского оппозиционера Алексея Навального, который, предположительно, был отравлен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на немецкое издание Der Spiegel.
По данным журнала, делегация ОЗХО посетила клинику Charitе, в которой находится Навальный, и получила все данные. Отмечается, что ОЗХО также проведет еще одну проверку крови и мочи политика.
Накануне постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что утверждение Германии о передачи результатов анализов российского оппозиционера Алексея Навального в ОЗХО, не соответствует действительности. Он отметил, что российская сторона запрашивала информацию в Техсекретариате ОЗХО.
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