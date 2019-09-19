Депутаты сформировали структуру комиссий Мосгордумы

Новый состав Московской городской думы начал свою работу. На первом заседании парламентарии определили структуру органа власти.

Отмечается, что в столичном парламенте будет два заместителя председателя, кроме того, образованы 16 комиссий. Заместителями главы Московской городской Думы избраны Николай Губенко и Степан Орлов.

Помимо комиссий в МГД будут действовать рабочие группы, создаваемые для подготовки проектов правовых актов. Каждый депутат может входить в состав не более трёх комиссий. Исключение составляют комиссии по контролю над достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Ранее стало известно, что главой Мосгордумы переизбран Алексей Шапошников, пишет АГН Москва. Ранее в столичном парламенте состоялась церемония принесения присяги 45 депутатами. Выборы Мосгордумы седьмого созыва были проведены в Единый день голосования 8 сентября.

