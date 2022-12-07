Депутаты призвали запретить чиновникам выезд за рубеж на Новый год

По его словам, это связано с нынешней обстановкоц в стране и в мире. «Призываю запретить чиновникам выезжать из страны без какой-либо на то необходимости – дел государственной важности. В иных случаях все внимание представителей власти должно быть сосредоточено на развитии регионов нашей страны, внутреннего туризма и поддержке наших бойцов», - следует из обращения к губернаторам.

Отмечается, что в такое ответственное для РФ время каждый чиновник, представитель исполнительной и законодательной власти должен задать себе вопрос, «насколько корректно отдыхать в эти дни».

