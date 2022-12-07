Депутаты призвали запретить чиновникам выезд за рубеж на Новый год

Депутат Госдумы от «Единой России» Султан Хамзаев обратился к главам регионов с просьбой запретить чиновникам выезд за рубеж на новогодние праздники и рекомендовать отдыхать в России, сообщает РИА Новости.

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По его словам, это связано с нынешней обстановкоц в стране и в мире. «Призываю запретить чиновникам выезжать из страны без какой-либо на то необходимости – дел государственной важности. В иных случаях все внимание представителей власти должно быть сосредоточено на развитии регионов нашей страны, внутреннего туризма и поддержке наших бойцов», - следует из обращения к губернаторам.

Отмечается, что в такое ответственное для РФ время каждый чиновник, представитель исполнительной и законодательной власти должен задать себе вопрос, «насколько корректно отдыхать в эти дни».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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