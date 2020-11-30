Депутаты Московской области планируют потратить около 300 миллионов рублей на аренду авто

Московская областная дума планирует потратить до 300 миллионов рублей на аренду 79 автомобилей в 2021 году, говорится на портале госзакупок.

Автомобили должны быть черные или темно-синие - седаны и универсалы, а также пассажирские микроавтобусы и автобусы. Дата выпуска транспортных средств - не ранее 2017 года выпуска, некоторые машины – не ранее 2019 года выпуска.

При оказании услуг исполнитель обязан обеспечить квалифицированный экипаж транспортного средства и опрятный вид членов экипажа, а также уважительное отношение к пассажирам.

Максимальная цена контракта - 299,8 миллиона рублей. Аукцион назначен на 8 декабря.

Напомним, согласно распоряжению российского правительства распространение коронавирусной инфекции признается форс-мажорным обстоятельством при выполнения госзакупок. Москва, в свою очередь, также готова поддержать бизнес, который из-за последствий пандемии не может исполнить обязательства по контрактам в полном объеме.

Столица выступает не только как крупнейший заказчик, но и является масштабным рынком сбыта для поставщиков разных регионов России. Практически каждая седьмая закупка страны, размещенная по 44-ФЗ, приходится на Москву.

