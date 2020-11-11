Депутаты КПРФ выступили за отставку Силуанова
В Госдуме не исключают новых отставок в правительстве. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники в нескольких фракциях нижней палаты. Изменения в составе правительства эксперты объясняют желанием премьер-министра Михаила Мишустина видеть в своем кабинете эффективных людей с высокой исполнительской дисциплиной.
Собеседник издания полагает, что с течением времени кабинет министров покинут все чиновники, которые ранее работали с Дмитрием Медведевым.
В КПРФ заявили, что следующим в списке на отставку должен быть глава Минфина Антон Силуанов. Представители партии отметили, что ведомство во главе с Силуановым недофинансирует целый ряд направлений.
Глава АПЭК Дмитрий Орлов считает, что следующие отставки и назначения стоит ждать не ранее, чем через два месяца. При этом он подчеркнул, что в правительстве, запуская ротацию кадров, обращают внимание на решение отраслевых или региональных проблем.
Ранее президент РФ Владимир Путин отправил в отставку глав трех министерств: природы, транспорта и строительства. Бывший глава Минэнерго Александр Новак занял должность вице-премьера, он будет курировать топливно-энергетический комплекс.
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