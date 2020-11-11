Депутаты КПРФ выступили за отставку Силуанова

В Госдуме не исключают новых отставок в правительстве. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники в нескольких фракциях нижней палаты. Изменения в составе правительства эксперты объясняют желанием премьер-министра Михаила Мишустина видеть в своем кабинете эффективных людей с высокой исполнительской дисциплиной.

Собеседник издания полагает, что с течением времени кабинет министров покинут все чиновники, которые ранее работали с Дмитрием Медведевым.

В КПРФ заявили, что следующим в списке на отставку должен быть глава Минфина Антон Силуанов. Представители партии отметили, что ведомство во главе с Силуановым недофинансирует целый ряд направлений.