Депутаты из Литвы и ФРГ выступили на митинге против закона об иноагентах в Грузии

Депутаты из Литвы и ФРГ Жигимантас Павиленис и Михаэль Рот выступили у парламента Грузии в Тбилиси на митинге против закона об иноагентах. Об этом сообщил Telegram-канал «Sputnik Грузия».

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Отмечается, что иностранные депутаты поддержали протестующих, их речи сопровождались овациями.

В свою очередь глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе указал на абсолютную недопустимость внешнего влияния на внутреннюю политику Грузии.

Ранее парламент Грузии официально принял закон об иноагентах в третьем, окончательном чтении.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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