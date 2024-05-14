Депутаты из Литвы и ФРГ выступили на митинге против закона об иноагентах в Грузии
14 мая 202421:19
Депутаты из Литвы и ФРГ Жигимантас Павиленис и Михаэль Рот выступили у парламента Грузии в Тбилиси на митинге против закона об иноагентах. Об этом сообщил Telegram-канал «Sputnik Грузия».
Отмечается, что иностранные депутаты поддержали протестующих, их речи сопровождались овациями.
В свою очередь глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе указал на абсолютную недопустимость внешнего влияния на внутреннюю политику Грузии.
Ранее парламент Грузии официально принял закон об иноагентах в третьем, окончательном чтении.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru