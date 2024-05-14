Еврокомиссия: Закон об иноагентах станет препятствием на пути Грузии в ЕС

По его словам, в Европе внимательно следят за событиями и считают, что данный закон представляет опасность для европейских устремлений Тбилиси.

«Конкретные последствия мы будем обсуждать со странами-членами ЕС после принятия этого закона», - заключил Стано.

Ранее группа членов палаты представителей конгресса США от обеих партий пригрозила Грузии санкциями за принятие закона об иноагентах, сообщает RT.

