Еврокомиссия: Закон об иноагентах станет препятствием на пути Грузии в ЕС

Принятие закона об иноагентах станет для Грузии препятствием на пути в Евросоюз. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы содружества Петер Стано.

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По его словам, в Европе внимательно следят за событиями и считают, что данный закон представляет опасность для европейских устремлений Тбилиси.

«Конкретные последствия мы будем обсуждать со странами-членами ЕС после принятия этого закона», - заключил Стано.

Ранее группа членов палаты представителей конгресса США от обеих партий пригрозила Грузии санкциями за принятие закона об иноагентах, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ИноагентыГрузияЕврокомиссияЕвросоюз

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