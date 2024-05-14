Парламент Грузии официально принял закон об иноагентах

Парламент Грузии официально принял закон об иноагентах в третьем, окончательном чтении.

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ИноагентыГрузия

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