Депутаты бундестага предложили отказаться от антироссийских санкций
Депутаты из фракции «Альтернатива для Германии» призвали отказаться от санкций против России и «перезапустить» отношения с РФ в целях обеспечения безопасности стран ЕС, сообщило RT.
Политики отметили, что череда санкций и ответных мер ведут отношения между странами в тупик. Депутаты призвали руководство Германии отказаться в Европейском совете продлить санкции против России и не отключать страну от платежной системы SWIFT.
Ранее в бундестаге отклонили проект об отказе строительства «Северного потока-2». Берлин намерен и дальше отстаивать интересы участников проекта, пишет URA.RU.
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