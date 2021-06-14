Депутаты бундестага предложили отказаться от антироссийских санкций

Депутаты из фракции «Альтернатива для Германии» призвали отказаться от санкций против России и «перезапустить» отношения с РФ в целях обеспечения безопасности стран ЕС, сообщило RT.

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Политики отметили, что череда санкций и ответных мер ведут отношения между странами в тупик. Депутаты призвали руководство Германии отказаться в Европейском совете продлить санкции против России и не отключать страну от платежной системы SWIFT.

Ранее в бундестаге отклонили проект об отказе строительства «Северного потока-2». Берлин намерен и дальше отстаивать интересы участников проекта, пишет URA.RU.

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Фото: bundestag.de
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