Депутаты бундестага предложили отказаться от антироссийских санкций

Политики отметили, что череда санкций и ответных мер ведут отношения между странами в тупик. Депутаты призвали руководство Германии отказаться в Европейском совете продлить санкции против России и не отключать страну от платежной системы SWIFT.

Ранее в бундестаге отклонили проект об отказе строительства «Северного потока-2». Берлин намерен и дальше отстаивать интересы участников проекта, пишет URA.RU.

