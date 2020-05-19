Депутаты бессильны. Хасбулатов ответил Жириновскому по «ликвидации» Совфеда

Бывший председатель Верховного Совета РФ, ныне заведующий кафедрой мировой экономики Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Руслан Хасбулатов в эфире НСН назвал предложение Жириновского бессмысленным в российской действительности, где народные избранники, по его наблюдениям, не имеют реального влияния.

«Это надуманный аргумент, например, если иметь в виду США. Какая там аристократия в сенате? Нигде, кроме Великобритании, такого нет, потому что нигде нет и не было аристократического строя. Так что этот аргумент свидетельствует о недостаточных исторических знаниях. Как правило, в крупных странах, тем более многонациональных, существуют две палаты парламента, и ничего в этом страшного нет. Сокращай, не сокращай, как предлагает Жириновский, если избираются не самые ответственные люди, а ответственные представители народа не имеют существенных прав влиять на деятельность исполнительных органов власти, то это всё никакого ровным счётом значения не имеет. Это всё бессмысленные идеи», - заявил он.

По мнению Хасбулатова, проблема в том, что система представительной власти в стране подменена иерархической.

«Проблема российской Конституции не в том, где видит её автор идеи, а в том, что фактически у нас огромное количество диктаторов в стране. Никакой представительной власти нет ни на каких уровнях! Глава районной администрации у нас диктатор, губернатор — диктатор, мэр города — диктатор. Ни профсоюзов нет, ни серьёзных партий, опирающихся на социальные силы страны и общества. Есть начальники. Страна начальников! Иерархия диктаторов. Вот это, к сожалению, и создаёт устойчивый фактор блокирования развития. Казалось бы, последние 20 лет — наиболее благоприятные годы во всей тысячелетней истории, когда огромные потоки нефтедолларов, социальная стабильность, благоприятные внешние условия… А развития-то нет! За 20 лет темпы роста — 1%. Ну где это видано?» - возмущён собеседник НСН.

Классический пример — ситуация с выплатами медикам, работающим с больными COVID-19, отметил экс-председатель Верховного Совета СССР. Чтобы обещанные выплаты всё же до них дошли, отчитать чиновников пришлось лично главе государства Владимиру Путину.

«Пока сам президент не вмешался, в стране не нашлось ни одной силы, которая бы поправила и правительство, и губернаторов. То есть, фактически кроме президента никакой общественно-политической силы в стране не существует. В этом трагедия! Почему этого не видят политики? Надо восстанавливать профсоюзы, общественные организации, деятельность представительных органов власти, чтобы они контролировали», - считает Хасбулатов.

Нынешние представительные органы — Совет Федерации и Госдума — с этой задачей не справляются, говорит он: «Там люди, во-первых, и не хотят серьёзно заниматься ответственными делами в защиту общества. Во-вторых, у них нет и полномочий. Они все боятся! Они всё делают с оглядкой, боятся — не то что президента, но тени его боятся, его людей, чиновников правительства. У них нет возможности пригласить премьера, министра, отчитать его, поставить вопрос о снятии… Этого права у них нет!»

Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой в эфире НСН раскритиковал предложение Жириновского вдвое сократить число депутатов, отметив, что конституционный вопрос, к которому нельзя подходить с популистскими решениями.

