Депутатам Рады могут разрешить говорить на русском языке
Депутатам Верховной рады Украины могут разрешить использовать в работе русский язык. Соответствующий законопроект зарегистрирован в украинском парламенте, передает ТАСС.
В документе предлагается изменить регламент Рады и предоставить возможность использования в работе депутатами русского и других языков нацменьшинств на основании статьи 10 Конституции страны.
Инициаторы законопроекта - депутат Максим Бужанский («Слуга народа») и депутат Олег Волошин («Оппозиционная платформа - За жизнь»).
Напомним, в октябре 2019 года Верховная рада приняла закон, согласно которому украинский язык является единственный официальным языком страны.
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