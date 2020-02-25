Депутатам Рады могут разрешить говорить на русском языке

В документе предлагается изменить регламент Рады и предоставить возможность использования в работе депутатами русского и других языков нацменьшинств на основании статьи 10 Конституции страны.

Инициаторы законопроекта - депутат Максим Бужанский («Слуга народа») и депутат Олег Волошин («Оппозиционная платформа - За жизнь»).

Напомним, в октябре 2019 года Верховная рада приняла закон, согласно которому украинский язык является единственный официальным языком страны.

