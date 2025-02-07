Депутата ГД Гурулева планируют вывести из состава думского комитета по обороне
7 февраля 202513:44
Депутата Андрея Гурулева хотят вывести из состава думского комитета по обороне, следует из думской электронной базы.
Комиссия Госдумы по регламенту внесла на рассмотрение палаты парламента проект соответствующего постановления.
Гурулева предлагается включить в состав комитета Госдумы по региональной политике.
Ранее Гурулев заявил, что президент России Владимир Путин посылает четкий сигнал всем, кто еще рассчитывает нанести России стратегическое поражение, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru