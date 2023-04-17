Депутат Журавлёв призвал выслать посла США за отказ от дачи объяснений

По его словам, нужно «прекратить раскланиваться» перед Линн Трейси и «выделывать реверансы», а вместо этого требовать объяснений «после каждой гадости», совершённой США в отношении РФ.

«Взорвали «Северные потоки» - отвечай за действия своего полоумного президента. Отправили на Украину очередную партию оружия, и с самого утра Линн Трейси должна оправдываться с трибуны Госдумы», - указал парламентарий.

Он добавил, что российская дипломатия должна заставить «представителей Запада знать своё место».

Ранее Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинения Алексею Журавлёву в призывах к развязыванию конфликта, сообщает RT.

