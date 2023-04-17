Депутат Журавлёв призвал выслать посла США за отказ от дачи объяснений
Лидер партии «Родина», первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлёв заявил, что посла США следует высылать из России в случае неявки в Госдуму для дачи объяснений по какому-либо поводу, сообщает РИА Новости.
По его словам, нужно «прекратить раскланиваться» перед Линн Трейси и «выделывать реверансы», а вместо этого требовать объяснений «после каждой гадости», совершённой США в отношении РФ.
«Взорвали «Северные потоки» - отвечай за действия своего полоумного президента. Отправили на Украину очередную партию оружия, и с самого утра Линн Трейси должна оправдываться с трибуны Госдумы», - указал парламентарий.
Он добавил, что российская дипломатия должна заставить «представителей Запада знать своё место».
Ранее Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинения Алексею Журавлёву в призывах к развязыванию конфликта, сообщает RT.
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