Азербайджан привлечет российских сапёров для разминирования Нагорного Карабаха

Разминировать, возвращенные азербайджанские территории в Нагорном Карабахе, будут российские сапёры. Об этом заявил председатель правления Агентства Азербайджана по разминированию Вугар Сулейманов, передает ТАСС.

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По его словам, сейчас завершается аккредитация российских специалистов и их оборудования.

«Она началась 1 апреля, планируется завершить ее 6 апреля», — уточнил Сулейманов.

Он также добавил, что после завершения процесса аккредитации российских сапёров направят в Ходжалинский района Азербайджана.

Ранее Баку отверг обвинения Еревана в этнических чистках в Карабахе, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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