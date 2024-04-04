Азербайджан привлечет российских сапёров для разминирования Нагорного Карабаха
Разминировать, возвращенные азербайджанские территории в Нагорном Карабахе, будут российские сапёры. Об этом заявил председатель правления Агентства Азербайджана по разминированию Вугар Сулейманов, передает ТАСС.
По его словам, сейчас завершается аккредитация российских специалистов и их оборудования.
«Она началась 1 апреля, планируется завершить ее 6 апреля», — уточнил Сулейманов.
Он также добавил, что после завершения процесса аккредитации российских сапёров направят в Ходжалинский района Азербайджана.
Ранее Баку отверг обвинения Еревана в этнических чистках в Карабахе, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru