Депутат Верховной рады заявил, что Залужный согласился стать послом в Британии

В интервью директору украинского Института глобальных стратегий Вадиму Карасеву он указал, что главком согласился уехать послом в Великобританию.

«Скорее всего, он туда и поедет, а мы знаем, что люди, которые отправлялись послами, - это политическая пенсия, назад уже никто никогда не возвращался, такая традиция на Украине», - добавил Шевченко.

Ранее депутат Госдумы России Михаил Шеремет заявил, что возможная отставка Залужного может обернуться для него настоящей политической расправой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

