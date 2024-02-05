Депутат Верховной рады заявил, что Залужный согласился стать послом в Британии
Депутат Верховной рады Евгений Шевченко заявил, что главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного могут отправить в отставку в ближайшие дни, сообщает ТАСС.
В интервью директору украинского Института глобальных стратегий Вадиму Карасеву он указал, что главком согласился уехать послом в Великобританию.
«Скорее всего, он туда и поедет, а мы знаем, что люди, которые отправлялись послами, - это политическая пенсия, назад уже никто никогда не возвращался, такая традиция на Украине», - добавил Шевченко.
Ранее депутат Госдумы России Михаил Шеремет заявил, что возможная отставка Залужного может обернуться для него настоящей политической расправой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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