В Молдавии назвали отношения с Россией худшими за всю историю

По его словам, в Кишиневе не наблюдают предпосылок для улучшения ситуации, пока продолжается конфликт вокруг Украины. Дипломат напомнил о том, что РФ называют главной угрозой в новой стратегии безопасности Молдавии.

Ранее МИД Молдавии обязал российского дипломата покинуть страну, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

