В Молдавии назвали отношения с Россией худшими за всю историю

Отношения между Кишиневом и Москвой являются худшими за всю историю, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление вице-премьера, главы МИД Молдавии Михая Попшоя.

Российского посла вызвали в МИД Молдавии из-за голосования в Приднестровье

По его словам, в Кишиневе не наблюдают предпосылок для улучшения ситуации, пока продолжается конфликт вокруг Украины. Дипломат напомнил о том, что РФ называют главной угрозой в новой стратегии безопасности Молдавии.

Ранее МИД Молдавии обязал российского дипломата покинуть страну, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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