В Молдавии назвали отношения с Россией худшими за всю историю
2 апреля 202400:32
Отношения между Кишиневом и Москвой являются худшими за всю историю, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление вице-премьера, главы МИД Молдавии Михая Попшоя.
По его словам, в Кишиневе не наблюдают предпосылок для улучшения ситуации, пока продолжается конфликт вокруг Украины. Дипломат напомнил о том, что РФ называют главной угрозой в новой стратегии безопасности Молдавии.
Ранее МИД Молдавии обязал российского дипломата покинуть страну, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru