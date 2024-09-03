Алаудинов: В Курской области заметили передвижение техники ВСУ

По его словам, маневр обнаружили поздно вечером 2 сентября. Отмечается, что противник несет очень серьезные потери на Курском направлении, в командовании понимают, что продвинуться им будет тяжело.

Алаудинов поблагодарил всех за поддержку и добавил, что ВС России выбивают противника, уничтожают его «очень серьезными партиями».

Ранее командир заявил, что ВСУ пытались безуспешно захватить позиции в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

