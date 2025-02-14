Депутат Шеремет раскрыл ожидания от вероятной сделки США и РФ

Возможная сделка США с РФ прекратит грязный заработок военно-промышленных корпораций США, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет. Его слова приводит NEWS.ru.

Он вспомнил о словах вице-президента США Джей Ди Вэнса, который ранее завил газете The Wall Street Journal, что сделка по урегулированию украинского кризиса шокирует многих.

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Шеремет подчеркнул, что главное, чтобы этот договор не стал разочарованием в мирных обещаниях, которые дал президент США Дональд Трамп. По его словам, соглашение между Москвой и Вашингтоном может стать хорошей возможностью для изменения курса внешней политики Соединенных Штатов.

Ранее Вэнс заявил, что США не исключают отправку своих военных на Украину в случае возникновения сложностей в переговорах по урегулированию ситуации, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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