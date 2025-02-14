Депутат Шеремет раскрыл ожидания от вероятной сделки США и РФ
Возможная сделка США с РФ прекратит грязный заработок военно-промышленных корпораций США, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет. Его слова приводит NEWS.ru.
Он вспомнил о словах вице-президента США Джей Ди Вэнса, который ранее завил газете The Wall Street Journal, что сделка по урегулированию украинского кризиса шокирует многих.
Шеремет подчеркнул, что главное, чтобы этот договор не стал разочарованием в мирных обещаниях, которые дал президент США Дональд Трамп. По его словам, соглашение между Москвой и Вашингтоном может стать хорошей возможностью для изменения курса внешней политики Соединенных Штатов.
Ранее Вэнс заявил, что США не исключают отправку своих военных на Украину в случае возникновения сложностей в переговорах по урегулированию ситуации, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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