Депутат Шеремет раскрыл ожидания от вероятной сделки США и РФ

Шеремет подчеркнул, что главное, чтобы этот договор не стал разочарованием в мирных обещаниях, которые дал президент США Дональд Трамп. По его словам, соглашение между Москвой и Вашингтоном может стать хорошей возможностью для изменения курса внешней политики Соединенных Штатов.

Ранее Вэнс заявил, что США не исключают отправку своих военных на Украину в случае возникновения сложностей в переговорах по урегулированию ситуации, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

