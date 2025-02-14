Шольц: Действия Трампа по Украине ставят под угрозу безопасность ФРГ
14 февраля 202505:15
Действия администрации главы США Дональда Трампа по кризису вокруг Украины ставят под угрозу безопасность Берлина, сообщил в соцсети X канцлер Германии Олаф Шольц.
Так он отреагировал на телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского президента.
«Сегодня мы должны осознать реальность того, что действия и заявления правительства США означают для Украины, Европы и всего мира», — заявил Шольц.
Ранее Трамп объяснил, почему сначала позвонил Путину, а не Зеленскому, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru