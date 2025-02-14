Шольц: Действия Трампа по Украине ставят под угрозу безопасность ФРГ

Так он отреагировал на телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского президента.

«Сегодня мы должны осознать реальность того, что действия и заявления правительства США означают для Украины, Европы и всего мира», — заявил Шольц.

Ранее Трамп объяснил, почему сначала позвонил Путину, а не Зеленскому, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

