Шольц: Действия Трампа по Украине ставят под угрозу безопасность ФРГ

Действия администрации главы США Дональда Трампа по кризису вокруг Украины ставят под угрозу безопасность Берлина, сообщил в соцсети X канцлер Германии Олаф Шольц.

Шольц отверг требования Трампа довести оборонные бюджеты до 5% ВВП

Так он отреагировал на телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского президента.

«Сегодня мы должны осознать реальность того, что действия и заявления правительства США означают для Украины, Европы и всего мира», — заявил Шольц.

Ранее Трамп объяснил, почему сначала позвонил Путину, а не Зеленскому, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:СШАДональд ТрампГерманияШольц

Горячие новости

Все новости

партнеры