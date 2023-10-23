Депутат Шеремет предложил запретить въезд в РФ машин с прибалтийскими номерами
Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что страны Прибалтики «своими ультиматумами и угрозами переходят все мыслимые и немыслимые границы», сообщает РИА Новости.
Комментируя возможное закрытие Балтийского моря для российских судов он предложил запретить въезд в Россию автомобилей с номерами Литвы, Латвии и Эстонии.
«Считаю, что нам стоит запретить въезд машин с номерами прибалтийских стран: Латвии, Эстонии и Литвы», - сказал парламентарий.
Он добавил, что избрав антироссийский курс внешней политики прибалтийские страны «фактически рубят сук, на котором сидят».
Ранее президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что от результатов расследования повреждения газопровода между Эстонией и Финляндией будет зависеть закроют ли доступ российским кораблям в Балтийское море, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не имеет отношения к ЧП на газопроводе Balticconnector.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru