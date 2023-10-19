НАТО усилит патрулирование Балтики после ЧП на Balticconnector
Североатлантический альянс решил усилить патрулирование акватории Балтийского моря после аварии на газопроводе Balticconnector, говорится в заявлении на сайте блока в четверг.
Усиленные меры будут включать патрулирование морскими и воздушными силами. Альянс будет использовать самолеты, беспилотники и минные охотники.
В НАТО отметили, что внимательно следят за ситуацией и остаются в тесном контакте с Эстонией и Финляндией, между которыми проложен газопровод.
Газопровод перекрыли в ночь на 8 октября из-за подозрений на утечку. Операторы из Эстонии и Финляндии зафиксировали необычное падение давления в магистрали, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru