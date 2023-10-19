НАТО усилит патрулирование Балтики после ЧП на Balticconnector

Североатлантический альянс решил усилить патрулирование акватории Балтийского моря после аварии на газопроводе Balticconnector, говорится в заявлении на сайте блока в четверг.

В Финляндии заявили, что газопровод Balticconnector мог повредить якорь

Усиленные меры будут включать патрулирование морскими и воздушными силами. Альянс будет использовать самолеты, беспилотники и минные охотники.

В НАТО отметили, что внимательно следят за ситуацией и остаются в тесном контакте с Эстонией и Финляндией, между которыми проложен газопровод.

Газопровод перекрыли в ночь на 8 октября из-за подозрений на утечку. Операторы из Эстонии и Финляндии зафиксировали необычное падение давления в магистрали, сообщает «Радиоточка НСН».

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Фото: hvkk.tsk.tr (ВВС Турции)
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