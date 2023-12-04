Депутат Шеремет предложил учредить медаль имени Байдена

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил учредить для «трусов и предателей» медаль имени американского президента Джо Байдена. Об этом парламентарий рассказал в беседе с РИА Новости.

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Ранее в палате представителей США заявили о планах продвинуться вперед с официальным голосованием по делу об импичменте Байдену, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Этот шаг назвали необходимым из-за препятствования Белого дома расследованию возможных правонарушений членов семьи главы государства.

«С нашей стороны, в параллель конгрессу, нужно учредить медаль имени горе-злоумышленника Джо Байдена», — подчеркнул Шеремет.

По словам депутата, к награде следует представлять «всех трусов и предателей, сбежавших и оболгавших нашу великую Россию». Шеремет предложил изобразить на лицевой стороне медали спускающуюся по трапу самолета фигуру Байдена. При этом на тыльной стороне депутат предлагает разместить проект США в виде лица президента Украины Владимира Зеленского с надписью «палач и предатель украинского народа».

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ФОТО: РИА Новости
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