Депутат Шеремет предложил учредить медаль имени Байдена
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил учредить для «трусов и предателей» медаль имени американского президента Джо Байдена. Об этом парламентарий рассказал в беседе с РИА Новости.
Ранее в палате представителей США заявили о планах продвинуться вперед с официальным голосованием по делу об импичменте Байдену, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Этот шаг назвали необходимым из-за препятствования Белого дома расследованию возможных правонарушений членов семьи главы государства.
«С нашей стороны, в параллель конгрессу, нужно учредить медаль имени горе-злоумышленника Джо Байдена», — подчеркнул Шеремет.
По словам депутата, к награде следует представлять «всех трусов и предателей, сбежавших и оболгавших нашу великую Россию». Шеремет предложил изобразить на лицевой стороне медали спускающуюся по трапу самолета фигуру Байдена. При этом на тыльной стороне депутат предлагает разместить проект США в виде лица президента Украины Владимира Зеленского с надписью «палач и предатель украинского народа».
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